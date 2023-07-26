«Оренбург» — ЦСКА: Тороп и Кучаев выйдут в стартовом составе армейцев

«Оренбург» и ЦСКА объявили составы на матч первого тура групповой стадии пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Оренбург»: Кеняйкин, Сидоров, Сиваков, Хотулев, Оганесян, Ковалев, Титков, Башич, Гюрлюк, Обухов, Марин.

Запасные: Гошев, Полуяхтов, Мансилья, Воробьев, Гойкович, Флорентин, Перес, Вера, Муро, Печенин, Капустянский, Капленко.

ЦСКА: Тороп, Гайич, Лукин, Рядно, Мойзес, Зайнутдинов, Мендес, Ермаков, Арбузов, Кучаев, Чалов.

Запасные: Акинфеев, Шайхутдинов, Набабкин, Бандикян, Глебов, Носков, Кисляк, Мухин, Заболотный.

Матч «Оренбург» — ЦСКА состоится в среду, 26 июля. Начало игры запланировано на 16.15 по московскому времени.