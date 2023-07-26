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Сегодня, 15:22

Матч FONBET Кубка России «Оренбург» — ЦСКА состоится, несмотря на жару

Дарья Алексеева
Корреспондент
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Фото Федор Успенский, «СЭ»

Пресс-атташе «Оренбурга» Алексей Сорокин сообщил «СЭ», что матч команды против ЦСКА в первом туре групповой стадии пути РПЛ FONBET Кубка России состоится, несмотря на жару.

За полтора часа до начала матча температура воздуха в Оренбурге, где должна состояться игра, составляла плюс 36 градусов.

«Есть ли угроза переноса сегодняшнего матча? Нет, конечно. Команды готовятся», — сказал Сорокин «СЭ».

Начало матча «Оренбург» — ЦСКА запланировано на 16.15 по московскому времени.

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Кубок России. Группа A
26 июл, 16:15. Газовик (Оренбург)
Оренбург
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ФК Оренбург
ФК ЦСКА (Москва)
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