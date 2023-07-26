Матч FONBET Кубка России «Оренбург» — ЦСКА состоится, несмотря на жару

Пресс-атташе «Оренбурга» Алексей Сорокин сообщил «СЭ», что матч команды против ЦСКА в первом туре групповой стадии пути РПЛ FONBET Кубка России состоится, несмотря на жару.

За полтора часа до начала матча температура воздуха в Оренбурге, где должна состояться игра, составляла плюс 36 градусов.

«Есть ли угроза переноса сегодняшнего матча? Нет, конечно. Команды готовятся», — сказал Сорокин «СЭ».

Начало матча «Оренбург» — ЦСКА запланировано на 16.15 по московскому времени.