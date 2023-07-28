Олусегун заявил, что «Краснодар» играл лучше «Спартака» в FONBET Кубке России
Нападающий «Краснодара» Олакунле Олусегун отреагировал на поражение в матче со «Спартаком» (1:2) в первом туре группового этапа FONBET Кубка России.
«Мы готовились к этой игре, чтобы победить, но, к сожалению, получили не тот результат, который хотели. Считаю, что до удаления мы играли лучше, чем «Спартак», но потом все изменилось. В следующей игре сделаем все, чтобы победить», — цитирует Олусегуна «РБ Спорт».
В следующем туре «быки» сыграют против «Динамо» 9 августа. Начало — в 14.45 мск.
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