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Сегодня, 15:07

Олусегун заявил, что «Краснодар» играл лучше «Спартака» в FONBET Кубке России

Виктория Кравченко
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Нападающий «Краснодара» Олакунле Олусегун отреагировал на поражение в матче со «Спартаком» (1:2) в первом туре группового этапа FONBET Кубка России.

«Мы готовились к этой игре, чтобы победить, но, к сожалению, получили не тот результат, который хотели. Считаю, что до удаления мы играли лучше, чем «Спартак», но потом все изменилось. В следующей игре сделаем все, чтобы победить», — цитирует Олусегуна «РБ Спорт».

В следующем туре «быки» сыграют против «Динамо» 9 августа. Начало — в 14.45 мск.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/olakunle-olusegun-krasnodar-igral-luchshe-spartaka-my-hoteli-pobedit/
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
Олакунле Олусегун
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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