Булыкин раскритиковал нынешний формат FONBET Кубка России

Бывший нападающий московских «Локомотива» и «Динамо» Дмитрий Булыкин не доволен текущим форматом розыгрыша FONBET Кубка России.

«Кто-то ставит полурезервный состав и не боится проиграть, кто-то полностью меняет состав — это уже не кубковый настрой.

Мне хочется, чтобы кубок у нас игрался так, как во всем мире. Когда проигравшие вылетают. Этим и славится кубок — своим характером.

А теперь у нас турнир по типу какого-нибудь европейского кубка — Лиги чемпионов или Лиги Европы. Хочется видеть старый добрый кубок, за который бьются, в котором высока цена ошибки, потому что после поражения — выбываешь», — заявил Булыкин «Газете.Ru».

Реформа Кубка России прошла в 2022 году. Действующим победителем является ЦСКА. Кубок России сезона-2023/24 стартовал 26 июля.