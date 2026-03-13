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КДК РФС отстранил на пять лет трех игроков за договорной матч в Кубке России

Руслан Минаев

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) вынес решение по матчу первого раунда Пути регионов FONBET Кубка России между петербургскими командами «РВЧеллендж» и «Звезда». Встреча была признана договорной.

Как сообщает пресс-служба РФС, результат игры, состоявшейся в августе 2025 года, аннулирован. Матч завершился победой «Звезды» над любительской командой со счетом 4:1.

Трое футболистов «РВЧеллендж» — Денис Черкасов, Артур Пилипчук и Кирилл Рогов — получили пятилетний запрет на любую деятельность, связанную с футболом.

Во втором раунде Пути регионов «Звезда» на выезде уступила «Череповцу» (1:2).

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Кубок России
ФК Звезда (Санкт-Петербург)
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