Новый формат Кубка России планируют утвердить до конца августа

Исполняющий обязанности президента РПЛ Александр Алаев рассказал, что новый формат БЕТСИТИ Кубка России планируют утвердить до конца августа.

— Какие сроки от исполкома РФС по новому формату Кубка? Как закончим работу, сразу будет заседание. До конца августа должно все решиться. В ближайшие две недели все организационные вопросы решим, — сказал Алаев.

Сегодня, 14 июля стало известно, что клубы РПЛ на заседании общего собрания единогласно проголосовали за отказ от проведения Кубка лиги в пользу изменения формата Кубка России.

6 июля сообщалось, что новый розыгрыш БЕТСИТИ Кубка России планируют провести по системе Double elimination (турнирная система с выбыванием после двух поражений), которую используют в турнирах по киберспорту. Турнир предложили разделить на два пути — «Путь Российской премьер-лиги (РПЛ)» и «Путь Первой и Второй лиги».