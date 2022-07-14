Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Футбол
БЕТСИТИ Кубок России

Сегодня, 14:24

Новый формат Кубка России планируют утвердить до конца августа

Мария Куцубеева
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Исполняющий обязанности президента РПЛ Александр Алаев рассказал, что новый формат БЕТСИТИ Кубка России планируют утвердить до конца августа.

— Какие сроки от исполкома РФС по новому формату Кубка? Как закончим работу, сразу будет заседание. До конца августа должно все решиться. В ближайшие две недели все организационные вопросы решим, — сказал Алаев.

Сегодня, 14 июля стало известно, что клубы РПЛ на заседании общего собрания единогласно проголосовали за отказ от проведения Кубка лиги в пользу изменения формата Кубка России.

6 июля сообщалось, что новый розыгрыш БЕТСИТИ Кубка России планируют провести по системе Double elimination (турнирная система с выбыванием после двух поражений), которую используют в турнирах по киберспорту. Турнир предложили разделить на два пути — «Путь Российской премьер-лиги (РПЛ)» и «Путь Первой и Второй лиги».

Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
Александр Алаев
4
6
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
Восходящая звезда российского спорта умерла в 20 лет: врачи не замечали врожденного заболевания
Агаларова рвут на части «Ахмат» и «Маритиму», за Роналду предложили 300 млн евро, спартаковец Крал – в «Шальке». Главные трансферы и слухи РПЛ на 14 июля
Материалы сюжета: РПЛ-2022: Кубок России в новом формате без Кубка лиги и расширения
Мележиков: «До зимы точно не будем назначать спортивного директора. Сейчас работаем с Ребровым»
В «Спартаке» рассказали об отношении спонсоров к изменению формата Кубка России
И.о. президента РПЛ Алаев ответил на вопрос о спонсорах Кубка России
И.о. главы РПЛ Алаев рассказал о распределении доходов лиги между клубами
Колосков поддержал решение клубов РПЛ отказаться от проведения Кубка лиги
И.о. главы РПЛ Алаев об отказе от Кубка лиги: «Хотелось бы сохранить все финансовые ожидания»
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
Генеральный директор ЦСКА Бабаев рассказал о бюджете клуба на новый сезон
Колосков — о переходе Агаларова в «Ахмат»: «Для него это уже движение вперед»
В «Спартаке» рассказали об отношении спонсоров к изменению формата Кубка России
Бабаев прокомментировал уход Магнуссона из ЦСКА
Мележиков заявил, что уход Каттани из «Спартака» не повлияет на позиции Абаскаля
И.о. президента РПЛ Алаев ответил на вопрос о спонсорах Кубка России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

И.о. президента РПЛ Алаев ответил на вопрос о спонсорах Кубка России

В «Спартаке» рассказали об отношении спонсоров к изменению формата Кубка России
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости