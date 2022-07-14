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Сегодня, 14:15

И.о. президента РПЛ Алаев ответил на вопрос о спонсорах Кубка России

Мария Куцубеева
Корреспондент
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Исполняющий обязанности президента РПЛ Александр Алаев ответил на вопрос о том, кто будет спонсором Кубка России.

«На данный момент партнером Кубка России является БЕТСИТИ. Могут быть добавлены партнеры, но мы будем говорить с БЕТСИТИ, потому что партнера надо уважать. Пока БЕТСИТИ — партнер Кубка России. Кубок России они подняли на новый уровень, у них действует контракт еще один год, но есть партнеры, которые готовы работать, но мы будем говорить с БЕТСИТИ», — сказал Алаев.

Сегодня, 14 июля стало известно, что клубы РПЛ отказались от идеи проведения Кубка лиги в пользу реформы формата Кубка России.

Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
Александр Алаев
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