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Сегодня, 22:58

Наумов заявил, что «Локомотив» оставил удручающее впечатление в кубковом матче с «Рубином»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов поделился впечатлениями от встречи команды с казанским «Рубином» (1:0).

«Игра «Локомотива» оставила удручающее впечатление. Ни одного момента, ни одного удара по воротам за весь матч. Если бы не эта нелепая ошибка вратаря, то встреча бы и закончилась со счетом 0:0. Меня убили действия тех футболистов, которым дали шанс проявить себя. Галактионов сделал большую ротацию, и он в этом прав. Но люди, которые хотят закрепиться в составе, включая забившего гол Сарвели, оказались абсолютно незаметны. Очень плохо выглядели и Рыбчинский, и Куликов. Изидор провалил эту встречу, как и прошлую. «Локомотиву» нужно что-то с этим делать», — приводит слова Наумова Vprognoze.ru.

«Локомотив» набрал 6 очков и возглавил группу B, «Рубин» с двумя поражениями замыкает турнирную таблицу.

В следующем кубковом матче «железнодорожники» на выезде сыграют с «Ростовом» 30 августа, «Рубин» дома примет «Урал» 29-го числа.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/11049794-naumov-lokomotiv-ostavil-udruchayuschee-vpechatlenie-v-kubkovom-matche-s-rubinom.html
Футбол
Кубок России
ФК Локомотив (Москва)
ФК Рубин (Казань)
Николай Наумов
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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