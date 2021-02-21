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Николич не сомневался, что матч против «Тамбова» состоится

16:55
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Главный тренер «Локомотива» Марко Николич заявил, что не сомневался в том, что матч 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России против «Тамбова» состоится.

«Я всегда говорил игроками, что матч будет. Такой серьезный чемпионат не позволит команде сняться с турнира. Это был бы скандал», — заявил Николич в эфире «Матч Премьер».

В пятницу состоялось заседание комиссии по лицензированию Российского футбольного союза, на котором рассматривалась ситуация с «Тамбовом». По его итогам стало известно, что клуб продолжит выступать в чемпионате и Кубке России.

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Материалы сюжета: БЕТСИТИ Кубок России-2020/21. 1/8 финала




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