Мусаев объяснил выбор Городова на матч Кубка

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев в преддверии матча 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России против «Сочи» подчеркнул, что у него сохранилось доверие к вратарю Евгению Городову. Голкипер неудачно провел игру Лиги Европы с «Динамо» из Загреба (2:3), при этом он вышел на сегодняшнюю встречу с сочинцами.

«Он опытный вратарь. Все забыли, что он много выручал и на «Стэмфорд Бридж», и с «Локомотивом». Мы ему доверяем и верим в его мастерство. Был ли с ним разговор? У тренера вратарей», — сказал Мусаев в эфире «Матч премьер».