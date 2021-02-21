Мусаев объяснил выбор Городова на матч Кубка
Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев в преддверии матча 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России против «Сочи» подчеркнул, что у него сохранилось доверие к вратарю Евгению Городову. Голкипер неудачно провел игру Лиги Европы с «Динамо» из Загреба (2:3), при этом он вышел на сегодняшнюю встречу с сочинцами.
«Он опытный вратарь. Все забыли, что он много выручал и на «Стэмфорд Бридж», и с «Локомотивом». Мы ему доверяем и верим в его мастерство. Был ли с ним разговор? У тренера вратарей», — сказал Мусаев в эфире «Матч премьер».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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