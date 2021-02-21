Первушин поблагодарил РФС, премьер-лигу и руководство «Тамбова», сохранивших команду
Главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин выразил благодарность за сохранение клуба. Этой зимой существовала вероятность снятия «Тамбова» с чемпионата и Кубка, однако в результате принято решение, что клуб доиграет сезон.
«Проблем было много. Я бы хотел поблагодарить РФС и премьер-лигу, — сказал Первушин в эфире «Матч премьер». — Это их заслуга, что они сохранили команду. Хотел бы поблагодарить клубы, которые дали нам игроков. ЦСКА, «Рубин», «Арсенал». Спасибо генеральному директору, спортивному директору, начальнику команды. Они провели большую работу — заявить столько новичков за два дня».
Сегодня, 21 февраля, «Тамбов» проведет матч 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России против «Локомотива».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
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