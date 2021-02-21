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Первушин поблагодарил РФС, премьер-лигу и руководство «Тамбова», сохранивших команду

16:58

Главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин выразил благодарность за сохранение клуба. Этой зимой существовала вероятность снятия «Тамбова» с чемпионата и Кубка, однако в результате принято решение, что клуб доиграет сезон.

«Проблем было много. Я бы хотел поблагодарить РФС и премьер-лигу, — сказал Первушин в эфире «Матч премьер». — Это их заслуга, что они сохранили команду. Хотел бы поблагодарить клубы, которые дали нам игроков. ЦСКА, «Рубин», «Арсенал». Спасибо генеральному директору, спортивному директору, начальнику команды. Они провели большую работу — заявить столько новичков за два дня».

Сегодня, 21 февраля, «Тамбов» проведет матч 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России против «Локомотива».

Локомотив — Тамбов

Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр

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Материалы сюжета: БЕТСИТИ Кубок России-2020/21. 1/8 финала




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