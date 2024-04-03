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Сегодня, 18:43

Наумов: «Сегодня можно прямо сказать, что весеннюю часть сезона «Локомотив» проваливает»

Сергей Жуков
корреспондент
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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал «СЭ» поражение железнодорожников от «Урала» (0:1) в матче FONBET Кубка России второго этапа 1/4 финала Пути регионов.

«У меня такое впечатление, что команда просто не готова к упорной борьбе во второй части сезона. Команда не готова тактически. Дзюба не готов к сезону, а перестроиться на игру с таким нападающим, как Глушенков, «Локомотив» не смог. Сулейманов также не может заменить Дзюбу по разным причинам. У «Локомотива» есть зависимость от Дзюбы. В защите как были нелепые ошибки, так и остались. Отсюда такой результат. Сегодня можно прямо сказать, что весеннюю часть сезона «Локомотив» проваливает», — сказал Наумов «СЭ»

Также Наумов заявил, что в плохих результатах «Локомотива» не виновато руководство клуба.

«Дело не в руководстве. Состав у «Локомотива» неплохой. Можно играть и бороться. Это вина тренерского штаба. Нужно найти место и роль игрокам. Этого тренерский штаб не делает. Самая главная ошибка — это то, что тренерский штаб не смог перестроить игру команды без высокого нападающего. Галактионов — молодой тренер. И как каждый молодой тренер, он допускает ошибки», — добавил Наумов.

«Урал» вышел в полуфинал Пути регионов FONBET Кубка России. «Локомотив» вылетел из турнира.

Кубок России
ФК Локомотив (Москва)
ФК Урал
Николай Наумов
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