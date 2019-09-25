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Новости   //    Футбол   //    Олимп - Кубок России

«Не стал бы вешать всех собак на Хохлова». Фанаты «Динамо» — о вылете из Кубка

15:06
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Поражение «Динамо» в 1/16 финала Олимп-Кубка России от «Луча» (0:1) и вылет из турнира вызвало негативную реакцию болельщиков московской команды в Twitter. Причем особое негодование фанатов вызвала фраза, которой завершилась текстовая трансляция встречи на странице бело-голубых, о том, что клуб может сосредоточиться на внутреннем первенстве.

ginervsekupil: «В следующем сезоне сыграете с «Лучом» уже очередной тур».

VladPetrow: «Можно было бы не лететь и сосредоточиться еще раньше...»

crazyrussian8: «Всухую слили команде ФНЛ, ударов по воротам в два раза меньше, чем у «Луча», в створ- в три раза меньше, больше только желтых карточек. Интересно, они с какого еврокубка планируют начать: с Лиги Европы или сразу за ЛЧ поборются?»

Plex545: «Я бы не стал вешать всех собак на Хохлова. Много вопросов к игрокам. Разве можно добиться победы, если никто не обостряет в атаке. Филипп ходит пешком, Шиманьски предсказуем, дальних ударов нет...»

SMorozov80: «Зачем было тащить через всю страну команду играть в дыр-дыр, чтоб в выходные в Ростове сдохнуть? Лучше уж молодежь Новикова полетела бы».

Луч — Динамо

Все о Кубке — в разделе: сетка, расписание и результаты матчей

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Материалы сюжета: 1/16 финала Кубка. Все матчи — 25 сентября




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