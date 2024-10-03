Соболев о положении «Зенита» в Кубке: «Болельщики не простят, если мы проиграем последний матч, даже зная о первом месте в группе»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев после победы над «Акроном» (5:1) в 5-м туре пути РПЛ FONBET Кубка России отреагировал на то, что команда гарантировала себе первое место в группе.

27-летний форвард забил дебютный гол за «Зенит». Он отличился на 61-й минуте.

— После этой победы «Зенит» обеспечил себе первое место в группе. Этот факт камень с плеч сбивает?

— У кого?

— У команды.

— Наверное, сбивает, но у нас еще одна игра, поэтому не важно, сбивает или нет. Болельщики же не простят, если мы проиграем последний матч, даже зная о первом месте, — сказал Соболев.

«Зенит» с 13 очками лидирует в турнирной таблице группы D. «Акрон» (8) располагается на второй позиции. В заключительном туре команда Сергея Семака на выезде сыграет с «Факелом». Игра пройдет 22 марта.