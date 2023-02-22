Нападающий «Ростова» Голенков подтвердил наличие задолженностей по зарплате
Нападающий «Ростова» Егор Голенков подвел итоги матча 1/4 финала FONBET Кубка России с «Уралом» (1:1).
— Как вам игра в целом?
— Тяжелый матч с тяжелым соперником. Много борьбы было, — приводит «РБ Спорт» слова Голенкова.
— Чего не хватило? Может быть, поля?
— Голов не хватило. Поле тяжелое. С нашим стилем игры было тяжелее.
— Задача на оставшуюся часть сезона?
— Выигрывать каждую игру.
— Была информация, что есть долги по зарплатам. Это правда?
— Не могу комментировать.
— Еще с прошлого года.
— Есть, но это во всех командах, я думаю.
Ответный матч пройдет 27 февраля на стадионе «Екатеринбург Арена». Начало игры — в 17.00 по московскому времени.
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