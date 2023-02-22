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Сегодня, 22:36

Умяров: «В «Спартаке» не обсуждали перенос игры с «Локомотивом», ребята хотели играть»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров прокомментировал ничью красно-белых с «Локомотивом» (1:0) в первом матче 1/4 финала FONBET Кубка России и рассказал о своем состоянии.

Умяров восстанавливается от травмы ноги с октября 2022 года.

— Когда вас ждать в строю?

— Если бы я знал. В марте? Надеюсь.

— Почему два разных тайма получилось?

— Вот такая игра. Стремимся к лучшему. На холодном поле тяжело играть.

— Не обсуждали с командой возможный перенос игры?

— Нет. Ребята хотели играть.

Матч «Локомотив» — «Спартак» был под угрозой срыва из-за низкой температуры воздуха в Москве. Финальный замер температуры за час до игры показал минус 11 градусов. Согласно регламенту, в случае, если температура опускается ниже 15 градусов, команды имеют право отказаться от выхода на поле.

Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф
22 февр, 20:00. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
0:1
Спартак

Футбол
Кубок России
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Наиль Умяров
2
1
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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