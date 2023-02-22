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Сегодня, 22:30

Экс-президент ОКР Жуков — о победе «Спартака»: «Во втором тайме «Локомотив» перехватил инициативу и смотрелся лучше»

Экс-президент ОКР Жуков отреагировал на победу «Спартака» над «Локомотивом» в матче 1/4 финала FONBET Кубка России
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Бывший президент Олимпийского комитета России и болельщик «Спартака» Александр Жуков прокомментировал «СЭ» победу красно-белых над «Локомотивом» в 1/4 финала Пути РПЛ (верхняя сетка) FONBET Кубка России (1:0).

«В трудных условиях матч проходил: и холодно, и поле не очень хорошее. Но мне очень понравилось, как в первом тайме играл «Спартак». Во втором, конечно, «Локомотив» перехватил инициативу и смотрелся лучше. Но в целом мне игра понравилась. Для таких условий, считаю, что команды очень неплохо играли и очень неплохо готовы к сезону», — сказал Жуков «СЭ».

Ответная игра 1/4 финала Кубка России между командами пройдет 27 февраля на «Отрытие Банк Арене». Начало — в 20.00 по московскому времени.

ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Александр Жуков
0
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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