Бывший президент Олимпийского комитета России и болельщик «Спартака» Александр Жуков прокомментировал «СЭ» победу красно-белых над «Локомотивом» в 1/4 финала Пути РПЛ (верхняя сетка) FONBET Кубка России (1:0).

«В трудных условиях матч проходил: и холодно, и поле не очень хорошее. Но мне очень понравилось, как в первом тайме играл «Спартак». Во втором, конечно, «Локомотив» перехватил инициативу и смотрелся лучше. Но в целом мне игра понравилась. Для таких условий, считаю, что команды очень неплохо играли и очень неплохо готовы к сезону», — сказал Жуков «СЭ».

Ответная игра 1/4 финала Кубка России между командами пройдет 27 февраля на «Отрытие Банк Арене». Начало — в 20.00 по московскому времени.