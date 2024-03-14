Сулейманов назвал равной игру с «Балтикой» в FONBET Кубке России

Нападающий «Локомотива» Тимур Сулейманов прокомментировал поражение от «Балтики» (1:1, 6:7 по пен.) в матче 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Равная игра. Было все нормально, но нужно было реализовывать свои моменты», — сказал форвард.

«Балтика» вышла в полуфинал Пути РПЛ FONBET Кубка России. Ранее туда отобрались ЦСКА, «Зенит» и «Спартак». «Локомотив» сыграет во втором этапе 1/4 финала Пути регионов.

Жеребьевка этапов Кубка России состоится 15 марта.