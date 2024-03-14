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14 марта, 21:15

Латышонок — о незабитом Дзюбой пенальти: «Он пробил не как обычно»

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Вратарь «Балтики» Евгений Латышонок прокомментировал победу над «Локомотивом» (1:1, 7:6 по пен.) в матче 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

— При пробитии пенальти кто-нибудь удивил вас?

— Дзюба пробил не как обычно.

— Команда прошла в следующий этап. Насколько это важно для коллектива?

— Как я говорил нам сейчас нужно побеждать. Не важно, кубок или чемпионат. Поэтому с психологической точки зрения это очень важная для нас победа. В следующем матче чемпионата это нам поможет.

— Краснодар, воспитанником которого вы являетесь, недавно уволил тренера. Насколько это было неожиданно для вас?

— Честно, я сейчас сконцентрирован на своем клубе. Ну, удивлён, могу сказать, не более.

— В Балтике не может такого произойти, чтобы тренера уволили после двух поражений?

— Этот вопрос не ко мне.

— В команде сейчас хорошая атмосфера?

— Да, хорошая. Мы, конечно, проиграли предыдущую игру, поэтому нам естественно нужно побеждать в каждой игре. Но этот матч, в любом случае поднимет атмосферу.

(Денис Сафронов)

Болельщики освистали Дзюбу после незабитого пенальти в матче «Локомотив» — «Балтика»

Артем Дзюба
Кубок России
ФК Балтика
ФК Локомотив (Москва)
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