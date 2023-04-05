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Сегодня, 10:46

Нападающий «Акрона» Понсе назвал премиальные за победу над «Динамо» экстра-мотивацией

Микеле Антонов
Корреспондент
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Андрес Понсе (слева) и Роберто Фернандес.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Нападающий «Акрона» Андрес Понсе назвал премиальные за победу над «Динамо» (0:0, 4:1 — пенальти) в первой стадии полуфинала Пути регионов FONBET Кубка России экстра-мотивацией для игроков клуба.

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что за победу над «Динамо» футболисты тольяттинской команды получат премиальные в шестикратном размере.

«Премиальные? Да! Конечно! Это как с «Торпедо», когда мы прошли их. Президент дал нам хороший бонус. Важнее, что мы выиграли. Ощущения хорошие! Было ли это экстра-мотивацией для команды? Конечно!» — сказал Понсе «СЭ».

Жеребьевка второго этапа Пути регионов FONBET Кубка России состоится в четверг, 6 апреля.

Андрес Понсе
Футбол
Кубок России
ФК Акрон
ФК Динамо (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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