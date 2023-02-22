Нагорных уверен, что Дзюба поможет «Локомотиву» в этом сезоне

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных оценил дебют Артема Дзюбы за команду в первом матче 1/4 финала FONBET Кубка России против «Спартака» (0:1).

«Дзюба в хорошей форме, он точно поможет «Локомотиву». Он — топовый игрок и большой мастер. Что с Изидором? Он лечится. «Локомотив» делает все, чтобы наш игрок как можно быстрее присоединился к стартовому составу», — сказал Нагорных.

Дзюба перешел в «Локомотив» 8 февраля, он подписал контракт с клубом до конца сезона-2022/23.