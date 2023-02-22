Леонченко: «Может «Локомотив» был и получше «Спартака», но не выиграл»
Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко прокомментировал поражение от «Спартака» (0:1) в 1/4 финала FONBET Кубка России.
— Не слишком ли холодно?
— У вас есть предложение изменить климат в России?
— Переносить матч.
— Куда?
— У РФС были даты 8-9 марта.
— Мы даже не обсуждали.
— Как вам матч?
— Может мы были и получше «Спартака», но не выиграли.
— Как вам дебют Дзюбы?
— Качественно!
— Как вам его трансфер?
— Если клуб сделал приобретение, значит клуб доволен.
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