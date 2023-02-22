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Сегодня, 23:36

Леонченко: «Может «Локомотив» был и получше «Спартака», но не выиграл»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко прокомментировал поражение от «Спартака» (0:1) в 1/4 финала FONBET Кубка России.

— Не слишком ли холодно?

— У вас есть предложение изменить климат в России?

— Переносить матч.

— Куда?

— У РФС были даты 8-9 марта.

— Мы даже не обсуждали.

— Как вам матч?

— Может мы были и получше «Спартака», но не выиграли.

— Как вам дебют Дзюбы?

— Качественно!

— Как вам его трансфер?

— Если клуб сделал приобретение, значит клуб доволен.

Владимир Леонченко
Кубок России
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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