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Сегодня, 21:40

Нагорных — о победе над «Ростовом»: «Сегодня «Локомотив» показал хорошую игру»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных прокомментировал победу в матче Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Ростова» (1:0).

«Задача на Кубок — играть и бороться. Биться в каждом матче. Сегодня команда показала хорошую игру.

Переподписание контракта с Лантратовым? Работа идет. Когда будет нужно, клуб объявит", — сказал Нагорных.

В следующем матче Кубка России «Локомотив» 13 августа сыграет на выезде с «Оренбургом», «Ростов» в этот же день примет «Химки».

Илья Лантратов
ФК Локомотив (Москва)
ФК Ростов
Юрий Нагорных
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