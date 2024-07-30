Нагорных — о победе над «Ростовом»: «Сегодня «Локомотив» показал хорошую игру»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных прокомментировал победу в матче Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Ростова» (1:0).

«Задача на Кубок — играть и бороться. Биться в каждом матче. Сегодня команда показала хорошую игру.

Переподписание контракта с Лантратовым? Работа идет. Когда будет нужно, клуб объявит", — сказал Нагорных.

В следующем матче Кубка России «Локомотив» 13 августа сыграет на выезде с «Оренбургом», «Ростов» в этот же день примет «Химки».