Рыскин — о поражении от «Локомотива»: «Неплохая игра, молодежь обкатали»

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин прокомментировал поражение в матче Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Локомотива» (0:1).

«Неплохая игра. Молодежь обкатали. Непонятно, на каком основании не назначили пенальти на Комличенко. Скорее всего, будем подавать в ЭСК. Для меня это чистый пенальти. Я сейчас созвонился с двумя бывшими арбитрами — у обоих мнение, что это стопроцентный пенальти. Цель команды на Кубок? Победа в каждом матче», — сказал Рыскин.

В следующем матче Кубка России «Локомотив» 13 августа сыграет на выезде с «Оренбургом», «Ростов» в этот же день примет «Химки».