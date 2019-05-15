"На словах легко, но на деле тяжело". Жемалетдинов - о голе в ворота "Ростова"

Нападающий "Локомотива" Рифат Жемалетдинов после победы над "Ростовом" в ответном матче 1/2 финала Олимп-Кубка России (2:0) заявил, что этот результат дался его команде тяжело. Форвард забил гол в концовке первого тайма, ударив с дальней дистанции под перекладину.

- Я очень рад, что помог команде, что мы добились победы. Это самое главное. Появился момент, ударил, забил - на словах легко, но на деле тяжело, - приводит слова Жемалетдинова официальный сайт "Локо". - Незасчитанный гол "Ростова"? Было страшновато, потому что после гола "Ростов" бы сел в оборону, которую очень тяжело взламывать. Но гол отменили, настроение улучшилось, и мы пошли в атаку.

Напомним, в финале "Локомотив" сыграет с "Уралом".

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