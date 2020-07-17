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«На сегодня «Зенит» сильнее, но в отдельном матче может произойти все, что угодно». Радимов — об игре со «Спартаком»

06:52
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Экс-игрок «Зенита» Владислав Радимов считает, что сине-бело-голубые сейчас сильнее «Спартака». Команды встретятся в 1/2 финала ОЛИМП-Кубка России.

— На сегодня «Зенит» сильнее, но в отдельном матче может произойти все, что угодно, поэтому сбрасывать со счетов «Спартак» я бы не стал, — добавил Владислав Радимов. — Все может пойти по любому сценарию. Если бы в Кубке России победитель определялся не по одному матчу, а как в плей-офф НХЛ или КХЛ — в сериях до четырех побед, то я бы однозначно сказал, что «Зенит» пройдет в финал. А так по итогам одной игры красно-белые способны собраться и за счет своего традиционного духа добиться победы. Там есть кому играть. Очень опасны Роман Зобнин и Алекс Крал, но и остальные футболисты команды могут настроиться на отдельный матч. Это делает противостояние непредсказуемым.

Дополнительная информация:

https://iz.ru/1036284/aleksei-fomin/skrytyi-final-oformit-li-zenit-zolotoi-dubl

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Материалы сюжета: Кубок-2019/20, 1/2 финала: «Зенит» vs «Спартак»




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