На матче "Урал" - "Спартак" ожидают 20 тысяч зрителей

Во время ответного матча Олимп-Кубка России между "Уралом" и "Спартаком" в Екатеринбурге ожидают 20 тысяч зрителей, сообщает ЕТВ. Игра состоится 7 марта и начнется в 17.00 по московскому времени.

Первая игра завершилась со счетом 1:1. Победитель противостояния сыграет с лучшим из пары "Арсенал" - "Оренбург".