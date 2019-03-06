На матче "Урал" - "Спартак" ожидают 20 тысяч зрителей

Во время ответного матча Олимп-Кубка России между "Уралом" и "Спартаком" в Екатеринбурге ожидают 20 тысяч зрителей, сообщает ЕТВ. Игра состоится 7 марта и начнется в 17.00 по московскому времени.
Первая игра завершилась со счетом 1:1. Победитель противостояния сыграет с лучшим из пары "Арсенал" - "Оренбург".
Дополнительная информация
https://ekburg.tv/novosti/razvlechenija/2019-03-06/na_reshajushhem_matche_urala_so_spartakom_ozhidajut_20_tysjach_chelovek?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
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