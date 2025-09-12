Мостовой согласен сыграть за «Броук Бойз» в Кубке России

Бывший полузащитник сборных СССР и России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» отреагировал на предложение президента «Броук Бойз» Дмитрия Егорова сыграть за клуб в FONBET Кубке России.

«Выйти я могу, что в этом такого? За деньги — да. Вышел бы, со штрафного положил или с пенальти забил еще. Мастерство не пропьешь», — сказал Мостовой «СЭ».

Мостовой завершил карьеру футболиста в 2005 году. Россиянин выступал за «Спартак», «Бенфику», «Кан», «Страсбур», «Сельту» и «Алавес».