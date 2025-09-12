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Судейство

ЭСК: Карпов верно не назначил пенальти в ворота «Локомотива» в матче Кубка России против «Акрона»

Сергей Ярошенко

ЭСК РФС оценила решение арбитра Юрия Карпова о неназначении пенальти в ворота «Локомотива» в матче Пути РПЛ Кубка России против «Акрона» (2:0).

Решение судьи было единогласно признано верным. Контакт мяча с рукой защитника «Локомотива» Егора Погостнова в собственной штрафной площади не являлось нарушением, так как рука игрока находилась близко к телу в естественном положении и не увеличивала его площадь.

Кроме того, комиссия признала правильным решение назначить пенальти в ворота «Акрона» на 69-й минуте матча. Согласно решению ЭСК, защитник «Акрона» Родриго Эшковал нарушил правила в единоборстве за мяч с нападающим «Локомотива» Дмитрием Воробьевым. Эшковал наступил на голеностоп соперника, который контролировал мяч грудью, что повлияло на возможность атакующего игрока двигаться к мячу.

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Футбол
Кубок России
ФК Акрон
ФК Локомотив (Москва)
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