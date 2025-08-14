Футбол
14 августа, 17:40

Мостовой не видит ничего плохого в том, что Станкович покинул стадион «Спартака» до конца матча

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал «СЭ» новость о том, что главный тренер «Спартака» Деян Станкович покинул стадион, не дождавшись окончания матча FONBET Кубка России против «Динамо» Махачкала (1:1, 3:4 по пенальти).

«Предательством такое назвать нельзя. Деян сидел на трибуне, а на ней тренер может делать все, что хочет. Не думаю, что он уехал сразу. Пошел он в раздевалку, наверное. По моему опыту, многие именно так делали», — сказал Мостовой «СЭ».

Во вторник после пропущенного гола от «Динамо» Махачкала в интернете появились фотографии, как Деян Станкович уходит с трибуны. Основное время матча закончилось со счетом 1:1. На 95-й минуте «Спартак» смог отыграться.

(Денис Клесарев)

Александр Мостовой
Деян Станкович
Кубок России
ФК Спартак (Москва)
  • Vitalick

    Бросил своих ребят.. настоящий Тренер так не поступает

    15.08.2025

  • DemolisherAjax

    Теперь Станковичу остается покинуть сам Спартак до конца контракта :) Уверен что у него это получится:)

    14.08.2025

  • Микола Питерский

    А также с Максименко, Угальде, всем остальным спартаком и лукойлом в целом

    14.08.2025

  • Niko McCowrey

    Автор! Иди на.. вместе с мостовым и станковичем.

    14.08.2025

  • совва

    Нафига вообще приезжал на матч?))

    14.08.2025

