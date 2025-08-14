Футбол
Мостовой: «Есть вопросы к руководству и футболистам московского «Динамо»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» поделился мнением о матче 2-го тура группового этапа FONBET Кубка России между «Динамо» и «Краснодаром» (0:4).

— Это, конечно, не совсем позор. То, что был матч Кубка, сглаживает углы. Второй тур групповой стадии... Если потом выиграют оставшиеся матчи по 1:0, то никто не вспомнит. Но так играть при полном домашнем стадионе нельзя. Есть вопросы к руководству, тренерскому штабу, футболистам. Можно задать. Думаю, они просто скажут, что не смогли, не получилось, и все. Потом все равно забудут, как это часто и бывает, — сказал Мостовой «СЭ».

После матча генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров извинился перед болельщиками. «Динамо» с 3 очками занимает третье место в турнирной таблице группы В. Следующий матч в Кубке России бело-голубые проведут 27 августа против «Крыльев Советов».

(Денис Клесарев)

