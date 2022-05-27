Пресняков призвал болельщиков «Спартака» прийти на финал БЕТСИТИ Кубка России

Российский композитор, болельщик «Спартака» Владимир Пресняков-старший в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от финала БЕТСИТИ Кубка России, в котором красно-белые сыграют с «Динамо».

«Обе команды проиграли в последнем туре. «Динамо» должно быть обозленным, так как крупно проиграли «Сочи» и лишились второго места. Может, захотят реабилитироваться. Я бы очень хотело, чтобы в этот раз болельщики, которые справедливо недовольны тем, что происходит уже не первый сезон в «Спартаке», на эту игру пришли. Тем более 29 мая день рождение истинного спартаковца — Егора Титова. «Спартак» обязан выиграть. Всем очень хочется увидеть победу», — сказал Пресняков «СЭ».

Матч пройдет 29 мая на стадионе Лужники. Начало — в 17:00 по московскому времени.