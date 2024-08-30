Митрюшкин рассказал, что уважительно относится к Лантратову

Вратарь «Локомотива» Антон Митрюшкин рассказал о конкуренции с Ильей Лантратовым за место в основном составе команды.

27 августа «железнодорожники» разгромили «Химки» в матче 3-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России (4:0).

«Конкуренция с Лантратовым? Уважаем друг друга. Еще в «Химках» вместе играли с Ильей, поэтому привычно работать на тренировках. У нас здоровая конкуренция в команде. Понимаю, что нужно показывать максимум, когда дают шанс. Стараюсь это делать.

Сумасшедшие сейвы в матче с «Химками»? А как еще, когда надо показывать свой уровень? Тем более, когда у тебя есть не так много игр, чтобы проявить себя. Нужно выходить и все доказывать игрой», — цитирует Митрюшкина «РБ Спорт».

Митрюшкин и Лантратов вместе выступали за «Химки» в сезоне-2022/2023.

«Локомотив» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 15 очков после 6 туров.