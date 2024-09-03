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Сегодня, 14:23

«Космос» направит прибыль от матча с «Амкалом» пострадавшим жителям Курской области

Артем Бухаев
Корреспондент
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Руководство футбольного клуба «Космос» приняло решение направить всю прибыль от проданных билетов на матч FONBET Кубка России «Космос» — «Амкал» в фонд помощи пострадавшим жителям Курской области.

«Мы не можем оставаться в стороне от тех трагических событий, которые происходят в Курской области. Руководство футбольного клуба «Космос» приняло решение направить всю прибыль от проданных билетов в адрес футбольного клуба «Авангард», который инициировал сбор денежных средств для пострадавших жителей Курской области», — говорится в заявлении «Космоса».

Как отметил главный тренер команды Андрей Прошин, все футболисты поддержали данную инициативу руководства клуба.

«Внимание к матчу достаточно большое, ждем всех болельщиков на трибунах. Постараемся порадовать их игрой и результатом. И надеемся, что все вместе сможем внести свой вклад в поддержку и помощь пострадавшим жителям Курской области. Это очень важно для каждого нашего игрока и всего клуба, — сказал Прошин.

Игра FONBET Кубка России «Космос» — «Амкал» состоится завтра, 4 сентября.

Кубок России
ФК Амкал
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