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2 апреля, 13:44

«Динамо» реализовало свыше 17 тысяч билетов на матч Кубка против ЦСКА. На игре вероятен аншлаг

Микеле Антонов
Корреспондент
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В пресс-службе «Динамо» ответили на вопрос о количестве реализованных билетов на ответный матч полуфинала Пути РПЛ FONBET Кубка России против ЦСКА.

«На игру уже реализовано свыше 17 000 билетов, в продаже остается всего лишь около 7000, на матче очень вероятен аншлаг», — сообщили «СЭ» в клубе.

В первом матче ЦСКА дома обыграл «Динамо» со счетом 2:1. Ответный полуфинальный матч состоится на «ВТБ Арене» в среду, 16 апреля, и начнется в 20.30 (мск).

Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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