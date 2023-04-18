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Мэр Жигулевска Сухих: «У нас была мягкая подготовка — «Торпедо», «Локомотив», теперь «Спартак»

Алина Савинова
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Мэр Жигулевска Илья Сухих рассказал о том, как город готовится к предстоящему полуфинальному матчу Пути регионов FONBET Кубка России между «Акроном» и «Спартаком».

«У нас была мягкая подготовка, две небольшие «тренировки» с двумя именитыми командами: «Торпедо», «Локомотив», теперь «Спартак». Конечно, для нас это особые меры безопасности, усиленные дежурства сотрудников полиции, ДНД, ЧОП, подключение дополнительных сил и средств из соседних муниципалитетов — все будут привлечены по максимуму. Безопасность мы обеспечим по уже отработанной технологии. Мы создадим дополнительную фан-зону с большим экраном на центральной площади города в 300 метрах от стадиона. Там смогут посмотреть игру болельщики, которые не попадают на трибуны, но хотят пропитаться атмосферой матча», -цитирует Сухих Metaratings.ru.

Матч между командами пройдет 19 апреля на стадионе «Кристалл» в Жигулевске. Начало — в 16.30 по московскому времени.

Источник: https://metaratings.ru/news/mer-zhigulyovska-u-nas-byla-myagkaya-podgotovka-torpedo-lokomotiv-teper-spartak-244220/
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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