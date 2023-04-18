Чернов: «Акрон» выбил «Локомотив» и «Динамо» — легкой игры не будет"

Защитник «Спартака» Никита Чернов поделился ожиданиями от полуфинального матча Пути регионов FONBET Кубка России с «Акроном».

«Все билеты на матч выкупят, еще и за стадионом люди будут стоять, переживать и поддерживать. Надо сыграть на три головы сильнее, чем с «Торпедо», чтобы рассчитывать на хороший исход. «Акрон» выбил «Локомотив» и «Динамо» — легкой игры не будет», — приводит «Чемпионат» слова Чернова.

Матч между командами пройдет 19 апреля на стадионе «Кристалл» в Жигулевске. Начало — в 16.30 по московскому времени.