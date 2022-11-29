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Сегодня, 11:27

Медведев заявил, что Сутормин будет единственным игроком «Зенита» на Матче звезд Кубка России

Константин Белов
Корреспондент
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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал «СЭ», кто из его команды примет участие в Матче звезд Кубка России.

«На Матч звезд Кубка России от «Зенита» поедет только Алексей Сутормин. У нас больше не просили игроков», — сказал Медведев «СЭ».

Матч звезд Кубка России состоится 3 декабря между футболистами из Пути РПЛ и Пути регионов. Игра пройдет в формате 5x5 и будет состоять из двух таймов по 15 минут.

После Матча звезд состоится жеребьевка плей-офф Кубка страны.

Алексей Сутормин
Футбол
Кубок России
ФК Зенит
Александр Медведев (руководитель)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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Матч звезд Кубка России по футболу состоится 3 декабря
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