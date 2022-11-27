«Крылья Советов» обыграли «Факел» и вышли в верхнюю сетку плей-офф Кубка России

«Факел» на выезде проиграл «Крыльям Советов» в матче 6-го тура группового турнира Пути РПЛ Кубка России. Встреча завершилась со счетом 1:0.

Автором единственного забитого мяча стал нападающий хозяев поля Дмитрий Цыпченко на 66-й минуте. Полузащитник «Крыльев» Александр Коваленко выполнил передачу в штрафную площадь на Цыпченко, который подработал мяч и точно пробил по воротам.

«Крылья Советов» набрали 12 очков в группе В. Самарский клуб вышел в верхнюю сетку плей-офф.

«Факел» не набрал очков, занял последнее место в группе и вылетел из Кубка России.