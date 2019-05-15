Марко Араторе: "Надо показать "Арсеналу", что "Урал" хочет быть в финале"

Полузащитник "Урала" Марко Араторе перед ответным матчем 1/2 финала ОЛИМП - Кубка России против тульского "Арсенала" отметил, что команда должна быть готова агрессивно играть с первых минут. В первой встрече коллектив из Екатеринбурга выиграл с минимальным счетом (1:0).

– Мы должны навязать борьбу "Арсеналу" и быть готовыми играть агрессивно с первых минут, – цитируют "Известия" Араторе. – Нам надо показать сопернику, что мы хотим быть в финале. Можно сказать: это самая важная игра в этом году.

"Арсенал" – "Урал": ОЛИМП – Кубок России, 1/2 финала, 15 мая 2019, онлайн-трансляция, начало – 19.00 (мск)