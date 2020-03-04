Мариу Фернандес: «Ребров и Ещенко хотели запугать Карпова. Я его защитил и толкнул вратаря»
Защитник ЦСКА Мариу Фернандес рассказал о потасовке в перерыве матча четвертьфинала Олимп-Кубка России со «Спартаком» (2:3). Встреча прошла в Москве на стадионе «Открытие Арена».
— Очень грустно из-за результата, — сказал Фернандес . — Ожидали, что пройдем в следующий тур. Понимали, что это дерби, что будет сложно. Думали, что все-таки сможем добиться успеха. Сейчас расстроены. В Кубке дальше без нас, эмоции не самые приятные.
— Что произошло в перерыве? Из-за чего возникла стычка?
— Вратарь и правый защитник, Ребров и Ещенко, начали притеснять Карпова. Молодой, хотели запугать его, надавить на него. Конечно, мы вмешались, я защитил его, оттолкнул вратаря, чтобы не позволить запугать нашего футболиста.
— А как именно они запугивали?
— Вратарь его оттолкнул, я оттолкнул вратаря. Это недопустимо. Тот факт, что Карпов — молодой, ничего не значит. Вне зависимости от возраста, надо уважать соперника. (Дмитрий Зеленов)
? Страсти в перерыве матча #СпартакЦСКА— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) March 4, 2020
? Впереди ещё два дополнительных тайма! Будет ли серия пенальти?
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