Мариу Фернандес: «Ребров и Ещенко хотели запугать Карпова. Я его защитил и толкнул вратаря»

Защитник ЦСКА Мариу Фернандес рассказал о потасовке в перерыве матча четвертьфинала Олимп-Кубка России со «Спартаком» (2:3). Встреча прошла в Москве на стадионе «Открытие Арена».

— Очень грустно из-за результата, — сказал Фернандес . — Ожидали, что пройдем в следующий тур. Понимали, что это дерби, что будет сложно. Думали, что все-таки сможем добиться успеха. Сейчас расстроены. В Кубке дальше без нас, эмоции не самые приятные.

— Что произошло в перерыве? Из-за чего возникла стычка?

— Вратарь и правый защитник, Ребров и Ещенко, начали притеснять Карпова. Молодой, хотели запугать его, надавить на него. Конечно, мы вмешались, я защитил его, оттолкнул вратаря, чтобы не позволить запугать нашего футболиста.

— А как именно они запугивали?

— Вратарь его оттолкнул, я оттолкнул вратаря. Это недопустимо. Тот факт, что Карпов — молодой, ничего не значит. Вне зависимости от возраста, надо уважать соперника. (Дмитрий Зеленов)