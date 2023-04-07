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Сегодня, 11:35

Эли Даса: «Динамо» не нужна мотивация, чтобы побеждать»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент
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Защитник «Динамо» Эли Даса рассказал «СЭ» о мотивации на сезон после вылета из FONBET Кубка России. Бело-голубые проиграли «Акрону», выступающему в первой лиге, в серии пенальти.

— Как находить мотивацию, силы, чтобы продолжать играть? Кубок России, в РПЛ «Зенит» далеко впереди?

— Мы профессионалы. Нам не нужна мотивация, чтобы побеждать. Лучше я пойду домой, чем приду на игру без желания победить.

Матч «Спартак» — «Динамо» состоится 8 апреля и начнется в 19.30 по московскому времени.

Красно-белые занимают 3-ю строчку в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 41 очко. Динамовцы расположились на 5-й позиции (35 очков).

Футбол
ФК Акрон
ФК Динамо (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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