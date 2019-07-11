Махачкалинское кубковое дерби может пройти без зрителей

Матч 1/256 финала Кубка России– 2019/2020 между двумя дагестанскими клубами – "Легионом-Динамо" и "Махачкалой" может пройти без зрителей, сообщает "Молодежь Дагестана.

Дело в том, что три трибуны стадиона "Динамо", на котором должна пройти игра, были закрыты на реконструкцию, а четвертую хозяева поля не заявили на сезон. Встреча состоится 20 июля.

Специальная комиссия, изучившая состояние стадиона, признала три его трибуны опасными для эксплуатации из-за ветхости, после чего их закрыли для зрителей. Использовать по назначению было разрешено только Западную трибуну, которую "Легион-Динамо" не заявило при лицензировании.

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