Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Футбол
БЕТСИТИ Кубок России

Сегодня, 00:12

Певица Чеботина: «Не хочется слышать выступление МакSим после финала»

Люся Чеботина призналась, что не хочет слышать выступление МакSим после матча со «Спартаком»
Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Люся Чеботина.
Фото ФК «Динамо»

Болельщица «Динамо», певица Люся Чеботина призналась, что готовится к финалу БЕТСИТИ Кубка России против «Спартака» и ей не хочется слышать там выступление МакSим, которая болеет за красно-белых. Чеботина выступит 29 мая на финале в «Лужниках».

«Конечно, я готовлюсь. Тоже переживаю. Мне кажется, не меньше, чем наши футболисты. Это большая ответственность для меня — представлять нашу команду в музыкальном и творческом мире. Хочется пожелать футболистам собраться в этот день, чтобы они чувствовали себя как дома, а не в гостях.

В сети обсуждают, что «Спартак» представляет певица МакSим. В «Динамо» сейчас новое поколение, одним из представителей которого является Константин Тюкавин. Кстати, один из моих любимчиков. У нас на самом деле реально молодая кровь. Мне приятно, что я буду выступать и поддерживать наших молодых ребят. У нас отличные шансы. И надеюсь, что после матча настроение будет лучше, чем в тот момент, когда мы праздновали бронзу.

К сожалению, мы с ней не знакомы. МакSим — прекрасная девушка, прекрасная певица. Но в этот раз не хочется слышать ее выступление (улыбается). Она отлично поет, но хочется, чтобы победа была за «Динамо» и чтобы главную песню спела я», — приводит пресс-служба клуба слова Чеботиной.

 
Паоло Ваноли (&laquo;Спартак&raquo;). «Спартак» и «Динамо» — клубы-противоположности. Но финал БЕТСИТИ Кубка России расставит их по местам

 

Источник: https://fcdm.ru/news/liusia-cebotina-predstavliat-dynamo-v-muzykalnom-i-tvorceskom-mire-bolsaia-otvetstvennost-dlia-menia
БЕТСИТИ Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
2
0
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
Главный герой «Реала» — преступник. Как Бензема шантажировал Вальбуэна интимным видео
Технологичный «Ливерпуль» и олдскульный «Реал». Как собираются выигрывать Лигу чемпионов Клопп и Анчелотти
Материалы сюжета: «Спартак» — «Динамо»: финал БЕТСИТИ Кубка России
Певица Люся Чеботина рассказала о том, как начала болеть за «Динамо»
«Динамо» опубликовало анонс финала БЕТСИТИ Кубка России со «Спартаком»
«Спартак» и «Динамо» — клубы-противоположности. Но финал БЕТСИТИ Кубка России расставит их по местам
Симонян: «Пусть в финале БЕТСИТИ Кубка России будет битва, а на трибунах — настоящий праздник»
Ловчев считает, что у «Спартака» мало игроков высокого уровня
Шунин обратился к болельщикам «Динамо» перед финалом БЕТСИТИ Кубка России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Динамо» опубликовало анонс финала БЕТСИТИ Кубка России со «Спартаком»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости