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Сегодня, 09:00

Каррера считает, что победа в БЕТСИТИ Кубке России спасет сезон для «Спартака»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Массимо Каррера.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего финала БЕТСИТИ Кубка России между красно-белыми и «Динамо».

«Для меня «Спартак» является фаворитом в этом матче. Думаю, что победа спасет сезон «Спартаку». Разговоры про уход Шварца из «Динамо»? Футболисты обеих команд будут сосредоточены только на игре», — сказал Каррера «СЭ».

Финал БЕТСИТИ Кубка России пройдет на стадионе «Лужники» в Москве 29 мая. Матч начнется в 17.00 по московскому времени.

БЕТСИТИ Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Массимо Каррера
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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