Каррера считает, что победа в БЕТСИТИ Кубке России спасет сезон для «Спартака»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего финала БЕТСИТИ Кубка России между красно-белыми и «Динамо».

«Для меня «Спартак» является фаворитом в этом матче. Думаю, что победа спасет сезон «Спартаку». Разговоры про уход Шварца из «Динамо»? Футболисты обеих команд будут сосредоточены только на игре», — сказал Каррера «СЭ».

Финал БЕТСИТИ Кубка России пройдет на стадионе «Лужники» в Москве 29 мая. Матч начнется в 17.00 по московскому времени.