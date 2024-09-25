Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 20:32

«Балтика» в серии пенальти победила «Луки-Энергию» в Кубке России

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Балтика» на выезде одержала победу над «Луками-Энергии» в 4-м раунде пути регионов FONBET Кубка России — 1:1 (пенальти 3:1).

Счет на 16-й минуте с пенальти открыл полузащитник хозяев Данил Сподарец. Две минуты спустя калининградцы отыгрались благодаря голу Алекса Фернандеса.

Основное время встречи завершилось вничью. В серии пенальти точнее оказались гости — 3:1.

FONBET Кубок России. Путь регионов. 4-й раунд
25 сент, 18:30. Экспресс (Великие Луки)
Луки-Энергия
1:1
Балтика

В параллельном матче «Сокол» в гостях победил «Орел» — 3:2.

FONBET Кубок России. Путь регионов. 4-й раунд
25 сент, 18:30. Центральный (Орел)
Орел
2:3
Сокол

Соперники «Балтики» и «Сокола» по следующему раунду Кубка России станут известны по итогам жеребьевки.

Футбол
Кубок России
ФК Балтика
ФК Орел
ФК Сокол (Саратов)
Читайте также
Медведев, Рублев и Мирра Андреева сыграют на турнирах в Пекине
Бывшая участница «Дома-2» показала фото ребенка от Промеса
Дом отравившейся под Красноярском семьи обрабатывали дихлофосом
Главные инсайдеры росфутбола Карп и Панк рассказывают, как делаются новости
Associated Press раскрыло условия Киева по прекращению огня
Экс-чиновница Шинкарук внесена в перечень экстремистов и террористов
Популярное видео
«Ахмат» — «Крылья Советов»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Локомотив»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — ЦСКА: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Краснодар»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
Дубль Тюкавина в дерби, Батраков принес «Локо» победу над «Пари НН»: все голы дня
«Нефтехимик» — «Алания»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Арсенал»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Урал»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Сочи»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
Дубли Сперцяна и Кордобы, два результативных паса Дзюбы: все голы дня
«Шинник» — «Торпедо»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Родина»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Черноморец»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Чайка»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Жирона»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Интер»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Селтик» — «Слован»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости