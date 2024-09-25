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«Динамо-Владивосток» — «Шинник»: видеообзор матча Кубка России

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Шинник «одержал победу над «Динамо» из Владивостока в четвертом раунде Пути регионов FONBET Кубка России — 0:0 (пенальти 3:2).

Видео лучших моментов игры опубликовано на Youtube-канале FONBET Кубка России.

Основное время встречи завершилось вничью — 0:0. В серии пенальти точнее оказались ярославцы — 3:2. Голкипер «Шинника» Тимофей Митров парировал три удара соперника.

Соперник «Шинника» по пятому раунду Пути регионов станет известен после жеребьевки.

Футбол
Кубок России
ФК Шинник
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