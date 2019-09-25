«Луч» — «Динамо»: хозяева открыли счет
12:19
Защитник «Луча» Кирилл Марущак забил гол в ворота «Динамо» на 20-й минуте матча 1/16 финала Олимп-Кубка России. Встреча проходит на стадионе «Динамо» во Владивостоке.
После подачи с углового у ворот «Динамо» один из игроков «Луча» пробил в штангу, голкипер московской команды Антон Шунин сделал прыжок, а мяч отскочил к Марущаку и тот с близкого расстояния поразил ворота.
«Динамо» пропускает во Владивостоке pic.twitter.com/nqzcFNkm7X— Спорт-Экспресс (@sportexpress) September 25, 2019
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