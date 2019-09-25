Защитник «Луча» Кирилл Марущак забил гол в ворота «Динамо» на 20-й минуте матча 1/16 финала Олимп-Кубка России. Встреча проходит на стадионе «Динамо» во Владивостоке.

После подачи с углового у ворот «Динамо» один из игроков «Луча» пробил в штангу, голкипер московской команды Антон Шунин сделал прыжок, а мяч отскочил к Марущаку и тот с близкого расстояния поразил ворота.

1/16 финала Кубка: расписание и трансляции матчей