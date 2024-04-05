«Локомотив» попросил ЭСК рассмотреть эпизод с неназначенным пенальти в ворота «Урала»

После матча второго этапа 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России между «Уралом» и «Локомотивом» (1:0) московская команда обратилась в ЭСК РФС с просьбой рассмотреть эпизод с неназначенным пенальти в ворота команды из Екатеринбурга.

На 69-й минуте судья Кирилл Левников не оценил действия вратаря хозяев Алексея Мамина как нарушение правил и не наказал его 11-метровым ударом.

«Урал» вышел в полуфинал Пути регионов FONBET Кубка России. «Локомотив» вылетел из турнира.