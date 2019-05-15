"Локомотив" обыграл "Ростов" и вышел в финал Кубка

"Локомотив" победил "Ростов" в ответном матче 1/2 финала Олимп-Кубка России (2:0). Голами отметились нападающие Рифат Жемалетдинов и Федор Смолов. Общий счет в противостоянии составил 4-2.

В финале "Локомотив" сыграет с "Уралом", который ранее сыграл вничью с "Арсеналом" (2:2). Эти команды играли в финале Кубка-2016/17. Тогда железнодорожники победили со счетом 2:0.

Олимп - Кубок России

1/2 финала

Ответный матч

"Ростов" (Ростов-на-Дону) - "Локомотив" (Москва) - 0:2 (0:1)

Голы: Жемалетдинов, 45+2 (0:1). Смолов, 63 (0:2).

"Ростов" (Ростов-на-Дону): Песьяков, Плиев (Щадин, 86), Новосельцев, Сигурдссон, Гацкан, Чернов, Ионов (Шомуродов, 62), Глебов, Норманн, Попов, Зайнутдинов (Калачев, 70).

"Локомотив" (Москва): Гильерме, Игнатьев, Кверквелия, Чорлука, Хеведес (Михалик, 69), Жемалетдинов, Ал.Миранчук, Крыховяк, Ант.Миранчук, Эдер (Тарасов, 84), Смолов (Кварацхелия, 90+1).

Предупреждения: Зайнутдинов, 7. Кверквелия, 38. Жемалетдинов, 44. Глебов, 77. Плиев, 82.

Судьи: Лапочкин (Санкт-Петербург). Жвакин (Ленинградская область), Данченко (Уфа).

ВАР: Вилков (Нижний Новгород). Казарцев (Санкт-Петербург).

15 мая. Ростов-на-Дону. Стадион ''Ростов Арена''. 32580 зрителей.

Первый матч: 2:2.

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